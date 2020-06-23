  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Рівненщині побились поліція і націоналісти: глава патрульної постраждав від вибуху

    • Розсилка
    У поліції повідомили, що затримали 15 людей, причетних &laquo;до хуліганських дій&raquo; - На Рівненщині побились поліція і націоналісти: глава патрульної постраждав від вибуху
    У поліції повідомили, що затримали 15 людей, причетних «до хуліганських дій»

    Під час інциденту активісти кидали піротехнічні вироби, від одного з них постраждав начальник патрульної поліції Рівненщини Сергій Мерчук

    У місті Березне на Рівненщині 23 червня сталися сутички між поліцією та представниками «Нацкорупсу» на зустрічі народного депутата від «Слуги Народу» Сергія Литвиненка та нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви з виборцями. Начальник патрульної поліції області постраждав від вибуху піротехніки.

    Про це повідомляє поліція регіону.

    Націоналісти прийшли на зустріч з депутатом, аби той пояснив свої слова на брифінгу у Верховній Раді 5 червня. Тоді парламентар заявив про необхідність ухвалення закону про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей, а не постійно продовжувати тимчасовий статус.

    За даними поліції, загалом до площі Незалежності у центрі міста прийшли близько 130 людей. Як зазначає «Суспільне», у «Нацкорпусі» підтвердили, що саме їхні представники прийшли на зустріч з депутатом, а також ветерани та місцеві жителі.

    Водночас не всі місцеві жителі були задоволені «невідомими молодиками», які заблокували приймальню

    Вже після того як Литвиненко поїхав, між поліцією та націоналістами стались сутички. У поліції повідомили, що затримали 15 людей, причетних «до хуліганських дій». Серед іншого поліція зробила декілька попереджувальних пострілів.

    Під час інциденту зокрема кидали піротехнічні вироби, від одного з них постраждав начальник патрульної поліції Рівненщини Сергій Мерчук.

    Поліція порушила дві кримінальні справи: за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу та за частиною 2 статті 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

    Національна поліція України кримінал бійка націоналісти активісти Рівненщина Національний корпус Ілля Кива
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ