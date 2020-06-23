На Рівненщині побились поліція і націоналісти: глава патрульної постраждав від вибуху



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У поліції повідомили, що затримали 15 людей, причетних «до хуліганських дій»

Під час інциденту активісти кидали піротехнічні вироби, від одного з них постраждав начальник патрульної поліції Рівненщини Сергій Мерчук

У місті Березне на Рівненщині 23 червня сталися сутички між поліцією та представниками «Нацкорупсу» на зустрічі народного депутата від «Слуги Народу» Сергія Литвиненка та нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви з виборцями. Начальник патрульної поліції області постраждав від вибуху піротехніки.

Про це повідомляє поліція регіону.

Націоналісти прийшли на зустріч з депутатом, аби той пояснив свої слова на брифінгу у Верховній Раді 5 червня. Тоді парламентар заявив про необхідність ухвалення закону про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей, а не постійно продовжувати тимчасовий статус.

За даними поліції, загалом до площі Незалежності у центрі міста прийшли близько 130 людей. Як зазначає «Суспільне», у «Нацкорпусі» підтвердили, що саме їхні представники прийшли на зустріч з депутатом, а також ветерани та місцеві жителі.

Водночас не всі місцеві жителі були задоволені «невідомими молодиками», які заблокували приймальню

Вже після того як Литвиненко поїхав, між поліцією та націоналістами стались сутички. У поліції повідомили, що затримали 15 людей, причетних «до хуліганських дій». Серед іншого поліція зробила декілька попереджувальних пострілів.

Під час інциденту зокрема кидали піротехнічні вироби, від одного з них постраждав начальник патрульної поліції Рівненщини Сергій Мерчук.

Поліція порушила дві кримінальні справи: за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу та за частиною 2 статті 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.