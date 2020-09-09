На Троєщині на місяць перекриють одну з вулиць

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Автодорівці оновлюватимуть покриття на вулиці Бальзака

Ремонтні роботи триватимуть на вулиці Бальзака

На вулиці Оноре де Бальзака у Деснянському районі Києва з 9:00 9 вересня до 5 жовтня обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

На вулиці розпочинається середній ремонт.

Покриття оновлюватимуть на ділянці від вулиці Драйзера до пішохідного мосту над швидкісним трамваєм.

Під час робіт рух буде транспорту буде обмежено частково.

У комунальній корпорації перепрошують за незручності.





Як повідомлялося, до кінця вересня у Києві буде відновлено рух двома оновленими шляхопроводами на перетині вулиці Богатирської та Оболонського проспекту.

За словами мера Києва Віталія Кличка, за останніх кілька років у столиці оновили 368 вулиць та проїздів - це майже 1 тисяча кілометрів доріг. 16 мостів та шляхопроводів відремонтували капітально. На 31 об’єкті – зробили середній ремонт. «Такого масштабного оновлення інфраструктури столиця не бачила десятиліттями. І ми продовжуємо над цим працювати», - підкреслив Кличко.

До слова, міст Патона у Києві визнаний аварійним, його треба якнайшвидше реконструювати, але тільки документацію для проведення реконструкції будуть готувати 2 роки.