Катастрофи не уникнути? Київ зволікає з ремонтом аварійного моста Патона документ



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На мосту Патона обмежено рух транспорту

Міст Патона почнуть ремонтувати не раніше, як через два роки

Міст Патона у Києві визнаний аварійним. На мосту регулярно проводять ремонтні роботи та вже давно обмежили рух транспорту. Міст треба якнайшвидше реконструювати, але тільки документацію для проведення реконструкції будуть готувати 2 роки. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор» у відповідь на офіційний запит APnews.

Обстеження мосту та висновок експертів

Київавтодор повідомив, що за результатами комплексного обстеження мосту Патона, що виконував ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій імені Шимановського», технічний стан споруди визначено як непрацездатний. А отже - споруда потребує невідкладних робіт з ремонту.

За висновками обстеження інститут порекомендував провести реконструкцію, але до моменту її проведення - обмежити рух по крайнім смугам в обох напрямках, з метою запобігання непередбачуваних наслідків. Схему обмеження руху розробило КП «Центр організація дорожнього руху», її погодили в Управлінні патрульної поліції Києва. Одночасно з обмеженням руху по смугах обмежили в’їзд на міст будь-якого транспорту, навантаження на вісь якого перевищує 6 тонн.

Підготовка до ремонту моста Патона

Київавтодор пояснив, що наразі вони підготували та направили до Департаменту транспортної інфраструктури, як головного розпорядника бюджетних коштів, проєкт розпорядження КМДА «Про реставрацію з пристосуванням до сучасних потреб мосту Патона». Вже після виходу відповідного розпорядження Київавтодор оголосить відкриті торги на виконання робіт з виготовлення проєктно-кошторисної документації.

Орієнтовний термін виготовлення проєктно-кошторисної документації - 2 роки. А термін будівництва вже буде визначено проєктом.

Орієнтовна вартість реконструкції мосту

Орієнтовна вартість запланованих коштів на реставрацію з пристосуванням до сучасних потреб мосту Патона складає 5,1 млрд гривень. Але у Київавтодорі наголосили, що остаточна вартість буде визначена після розробки проєктної документації та проходження державної експертизи.

Водночас відмітили, що повідомити повну суму коштів, що вже було витрачено на ремонти та реконструкції шляхопроводу, не можуть, адже з моменту здачі споруди пройшло 67 років, і підсумкової відомості за весь період існування моста Патона не існує.

«Але, для забезпечення безперешкодного пересування автотранспорту та пішоходів, кожного року балансоутримувачу мосту виділяється фінансування на його утримання», - зазначив Київавтодор.

Нагадаємо, у листопаді минулого року на засіданні транспортної комісії Київради представник Інституту електрозварювання ім. Патона Валерій Позняков заявив, що зволікання з відновлювальними роботами на мосту Патона може призвести до його руйнування.