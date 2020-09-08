Стало відомо, коли відновиться рух двома шляхопроводами на Оболоні



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Триває капітальний ремонт шляхопроводів на Оболоні Фото: пресслужба мера Києва

Деякі роботи на шляхопроводах на перетині вулиці Богатирської та Оболонського проспекту триватимуть ще до кінця року

До кінця вересня у Києві буде відновлено рух двома оновленими шляхопроводами на перетині вулиці Богатирської та Оболонського проспекту. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час перевірки капітального ремонту об’єктів.

«Ми продовжуємо оновлювати інфраструктуру нашого міста. Зараз ви бачите, як триває капітальний ремонт двох шляхопроводів, що були побудовані у 1987 році. З тих пір ці об’єкти не ремонтували і вони перебували в аварійному стані. В травні цього року ми капітально відремонтували два сусідніх шляхопроводи. А тепер оновлюємо ще два», - зазначив Кличко.

За його словами, роботи на цих об’єктах розпочали минулого року. Тут повністю замінять опорні частини шляхопроводів, відновлять металеві частини конструкції. Планують здійснити й армування та бетонування монолітної плити проїжджої частини та тротуару.

Після цього оновлять огорожу, влаштують кілька шарів високоякісного асфальту. Підрядник дає гарантію на нього на 5 років. Також, як і на всіх об’єктах капітального ремонту, буде встановлена нова система освітлення.

«Відновити повноцінний рух цими шляхопроводами ми плануємо вже наприкінці вересня. Але, деякі роботи тут іще триватимуть до кінця року. Завдяки якісному ремонту і використанню сучасних технологій термін експлуатації конструкцій шляхопроводу буде мінімум 35 років», - наголосив мер столиці.

Він також повідомив, що за останніх кілька років у столиці оновили 368 вулиць та проїздів - це майже 1 тисяча кілометрів доріг. 16 мостів та шляхопроводів відремонтували капітально. На 31 об’єкті – зробили середній ремонт. «Такого масштабного оновлення інфраструктури столиця не бачила десятиліттями. І ми продовжуємо над цим працювати», - підкреслив Кличко.

Як повідомлялося, міст Патона у Києві визнаний аварійним, його треба якнайшвидше реконструювати, але тільки документацію для проведення реконструкції будуть готувати 2 роки.