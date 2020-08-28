У Києві розпочався ремонт ще одного втомленого моста



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Працівники «Київавтодору» відремонтують плиту проїжджої частини та тротуарів шляхопроводу на Повітрофлотському проспекті

Ремонт шляхопроводу на Повітрофлотському проспекті планують завершити у листопаді цього року

У Києві розпочався ремонт ще одного «втомленого» об’єкта - шляхопроводу на Повітрофлотському проспекті.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання користувачів соцмереж.

«Хочу також повідомити, що ми розпочали ремонт ще одного «втомленого» об’єкта - шляхопроводу на перетині проспекту Повітрофлотського та проспекту Перемоги. Він побудований в 1958 році. А останній ремонт там робили 38 років тому», - розповів він.

Сьогодні працівники «Київавтодору» здійснюють заміну аварійних балок. Також відремонтують плиту проїжджої частини та тротуарів. Влаштують новий шар гідроізоляції та нове асфальтне покриття. Замінять систему освітлення.

«Завершити всі ці роботи ми плануємо у листопаді цього року», - повідомив Кличко.

Нагадаємо, 21 серпня проїзд оновленим Борщагівським шляхопроводом повністю відкрили.

Під час оновлення об’єкту замінили 23 опори, встановили 76 нових балок. Капітально відремонтували проїжджу частину, колії швидкісного трамваю та облаштували нові тротуари і систему освітлення. Ремонт здійснили не тільки на шляхопроводі - оновили й під’їзди до нього.