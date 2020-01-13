На Троєщині згорів автомобіль, в якому два роки жив чоловік (фото, відео)



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У машини згоріла передня частина, закопчені салон і розбито скло Фото: Інформатор

Знайомий власника автівки не виключає, що міг бути навмисний підпал

У ніч на понеділок, 13 січня, на вулиці Закревського, 31 в Києві загорівся автомобіль ВАЗ-2108. Машина стояла, припаркована у дворі, протягом кількох років.

Пожежа сталася близько 3:30. Про це повідомляє Інформатор.

На місце виїхали 2 пожежні машини. Рятувальники ліквідували пожежу, але у машини згоріла передня частина, закопчені салон і розбиті вікна.

В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Власника авто не було на місці події.

Знайомий власника машини, який бачив палаючий автомобіль, розповів, що власник авто проживав в ньому близько двох років, і весь цей час машина перебувала на тому ж місці, у дворі. У салоні було багато особистих речей і одягу чоловіки, які тепер розкидані на місці пожежі.

Що стало причиною загоряння, поки що невідомо, але, як повідомив знайомий власника авто, не виключено, що підпал міг бути навмисним. За його словами, власник машини багато випивав і конфліктував з деякими людьми, які натякали на те, що з автівкою може щось статися незабаром.

На місці працювали екіпаж патрульної поліції і співробітники ДСНС. Правоохоронці повідомили, що на місці події не встановлені камери відеоспостереження. Причини загоряння авто встановлюються.