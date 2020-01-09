Під час пожежі на Київщині загинула жінка (фото)



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Горіла квартира у дев'ятиповерховому будинку Фото: ДСНС

Тіло жінки знайшли рятувальники під час ліквідації загорання

У середу, 8 січня, сталася пожежа у багатоповерхівці в Білій Церкві Київської області. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району о 20:44.

На місце події виїхали чергові караули 1-ї, 3-ї, 4-ї Державних пожежно-рятувальних частин м. Біла Церква. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю рятувальники встановили, що горить квартира в 9-поверховому житловому будинку.

Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло жінки 65-70 років. Особа встановлюється.

Пожежу було локалізовано о 21:06 та ліквідовано о 21:30.

На місці пожежі було задіяно 4 одиниці техніки та 23 чоловіки особового складу.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, у ніч на 9 січня на вулиці Світлицького, 29 в Києві сталася пожежа: горіла квартира на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку. По прибуттю рятувальників під’їзд будинку був заповнений димом. Через це мешканці верхніх поверхів не могли вийти на вулицю. Пожежні вивели на свіже повітря вісім чоловік. Частину з них спустили по автодрабині.