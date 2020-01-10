У Києві сталася пожежа на території підприємства



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Рятувальники за пів години ліквідували загорання Фото: ДСНС

Займання виникло у будівлі котельні

У четвер, 9 січня, сталася пожежа у двоповерховій будівлі одного із підприємств столиці на вул. Бориспільській, 7 у Дарницькому районі міста. Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку 101 о 19:46.

На місце події прибули рятувальники найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборці встановили, що займання виникло на другому поверсі будівлі в орендованому приміщенні, яке використовувалось, як котельня. Під час розвідки бійці виявили, що загорілось сміття та деревина. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

О 19:58 рятувальники локалізували пожежу на площі 15 кв. м та о 20:13 – ліквідували.

Внаслідок загоряння пошкоджено віконні рами та двері котельні, закопчено стіни та стелю приміщення.

На місці було залучено 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 25 чоловік особового складу.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Жертв та постраждалих немає.

Зазначимо, що за адресою вул. Бориспільській, 7 знаходиться ТОВ «Завод Армтек».