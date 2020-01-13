На Сумщині загорілася кабіна поїзда
Причиною інциденту попередньо стало коротке замикання електропроводки тепловозу
Фото: ДСНС
На місце події приїхали рятувальники, евакуювали пасажирів, від'єднали вагон із вогнем та ліквідували пожежу
У селі Новгородське Сумської області в неділю сталася пожежа в потязі на залізничній станції «Боромля».
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України в Сумській області.
Зазначається, що загорілася кабіна дизель-потяга сполученням «Суми- Мерчик». Внаслідок інциденту всі люди вціліли, а затримки в русі потягу вдалося уникнути.
На місце події приїхали рятувальники, евакуювали пасажирів, від'єднали вагон із вогнем та ліквідували пожежу.
Причиною інциденту попередньо стало коротке замикання електропроводки тепловозу.
Нагадаємо, у Києві сталася жахлива ДТП з вибухом – водій згорів заживо.