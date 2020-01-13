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    Події в Україні

    На Сумщині загорілася кабіна поїзда

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    Причиною інциденту попередньо стало коротке замикання електропроводки тепловозу - На Сумщині загорілася кабіна поїзда
    Причиною інциденту попередньо стало коротке замикання електропроводки тепловозу
    Фото: ДСНС

    На місце події приїхали рятувальники, евакуювали пасажирів, від'єднали вагон із вогнем та ліквідували пожежу

    У селі Новгородське Сумської області в неділю сталася пожежа в потязі на залізничній станції «Боромля».

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС України в Сумській області. 

    Зазначається, що загорілася кабіна дизель-потяга сполученням «Суми- Мерчик». Внаслідок інциденту всі люди вціліли, а затримки в русі потягу вдалося уникнути.

    На місце події приїхали рятувальники, евакуювали пасажирів, від'єднали вагон із вогнем та ліквідували пожежу. 

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    Причиною інциденту попередньо стало коротке замикання електропроводки тепловозу.

    Нагадаємо, у Києві сталася жахлива ДТП з вибухом – водій згорів заживо.

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