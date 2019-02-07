  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Троєщині жінка завалила квартиру мотлохом і влаштувала пожежу (фото, відео)

    • Розсилка
    Жінка&nbsp;буквально завалила приміщення сміттям - На Троєщині жінка завалила квартиру мотлохом і влаштувала пожежу (фото, відео)
    Жінка буквально завалила приміщення сміттям
    Фото: Інформатор

    Жінка веде бродячий спосіб життя

    Власниця однієї з квартир житлового будинку на вул. Лісківській, 9/22 у Деснянському районі Києва завалила її мотлохом і періодично влаштовує там пожежі. Сусіди скаржаться на антисанітарію і бояться, що одного разу може згоріти весь будинок.

    У середу, 6 лютого, близько 22:00 в неблагополучній квартирі знову сталося займання, повідомляє Інформатор.

    Пожежа сталася в квартирі №175. Господиня квартири, жінка віком близько 60 років, веде бродячий спосіб життя і буквально завалила приміщення сміттям. Також в квартирі проживає чоловік, але буває там рідко, оскільки більшу частину часу проводить на вулиці. За словами господині, займання сталося через те, що вона хотіла заварити собі чай. Включивши газову плиту, вона відволіклася і не побачила, як загорівся мотлох, який був розташований в небезпечній близькості до джерела вогню. На виклик приїхали пожежники, яким вдалося перекрити газ і досить швидко ліквідувати загоряння на кухні.

    Сусіди повідомили, що подібні інциденти трапляються в цій квартирі вже не перший раз. За останній час там сталося три пожежі. Крім того, люди скаржаться на неприємний запах і величезну кількість тарганів, які буквально заполонили всі кімнати неблагополучної квартири.

    Читайте також

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    На Троєщині жінка завалила квартиру мотлохом і влаштувала пожежу (фото, відео)
    На Троєщині жінка завалила квартиру мотлохом і влаштувала пожежу (фото, відео)
    На Троєщині жінка завалила квартиру мотлохом і влаштувала пожежу (фото, відео)
    На Троєщині жінка завалила квартиру мотлохом і влаштувала пожежу (фото, відео)
    На Троєщині жінка завалила квартиру мотлохом і влаштувала пожежу (фото, відео)
    На Троєщині жінка завалила квартиру мотлохом і влаштувала пожежу (фото, відео)
    На Троєщині жінка завалила квартиру мотлохом і влаштувала пожежу (фото, відео)
    На Троєщині жінка завалила квартиру мотлохом і влаштувала пожежу (фото, відео)
    На Троєщині жінка завалила квартиру мотлохом і влаштувала пожежу (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Також мешканці будинку додали, що в заваленій сміттям квартирі через величезні борги немає світла і газу. Люди дивуються, як господині вдалося включити газову плиту, якщо газ повинен був бути відключений, і бояться, що подібне може повторитися знову, але вже з набагато більш сумними наслідками.

    Як повідомлялося, 5 лютого виникла пожежа у 10-поверховому житловому будинку на проспекті Маяковського, 81 у Києві.

    Читайте також
    пожежа Київ ДСНС сміття будинок жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ