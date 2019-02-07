На Троєщині жінка завалила квартиру мотлохом і влаштувала пожежу (фото, відео)



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Жінка буквально завалила приміщення сміттям Фото: Інформатор

Жінка веде бродячий спосіб життя

Власниця однієї з квартир житлового будинку на вул. Лісківській, 9/22 у Деснянському районі Києва завалила її мотлохом і періодично влаштовує там пожежі. Сусіди скаржаться на антисанітарію і бояться, що одного разу може згоріти весь будинок.

У середу, 6 лютого, близько 22:00 в неблагополучній квартирі знову сталося займання, повідомляє Інформатор.

Пожежа сталася в квартирі №175. Господиня квартири, жінка віком близько 60 років, веде бродячий спосіб життя і буквально завалила приміщення сміттям. Також в квартирі проживає чоловік, але буває там рідко, оскільки більшу частину часу проводить на вулиці. За словами господині, займання сталося через те, що вона хотіла заварити собі чай. Включивши газову плиту, вона відволіклася і не побачила, як загорівся мотлох, який був розташований в небезпечній близькості до джерела вогню. На виклик приїхали пожежники, яким вдалося перекрити газ і досить швидко ліквідувати загоряння на кухні.

Сусіди повідомили, що подібні інциденти трапляються в цій квартирі вже не перший раз. За останній час там сталося три пожежі. Крім того, люди скаржаться на неприємний запах і величезну кількість тарганів, які буквально заполонили всі кімнати неблагополучної квартири.

Також мешканці будинку додали, що в заваленій сміттям квартирі через величезні борги немає світла і газу. Люди дивуються, як господині вдалося включити газову плиту, якщо газ повинен був бути відключений, і бояться, що подібне може повторитися знову, але вже з набагато більш сумними наслідками.

Як повідомлялося, 5 лютого виникла пожежа у 10-поверховому житловому будинку на проспекті Маяковського, 81 у Києві.