Підозрювана у підпалі житлового будинку в Парижі лікувалася у психлікарні



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Пожежа сталася в ніч на 5 лютого Фото: Twitter Hugo Puffeney

Раніше жінка була під слідством через підпал у магазині одягу

Підозрювана у скоєнні пожежі у житловому будинку у Парижі, в результаті якої загинули 10 людей, проходила систематичне лікування у психіатричній установі.

Жінка була госпіталізована принаймні 13 разів протягом останнього десятиліття з питань психічного здоров'я і завершила своє останнє стаціонарне лікування тиждень тому, заявив прокурор Ремі Хейц, пише AP.

За його словами, підозрювана, яку затримали за підозрою в підпалі, провела майже два тижні в психіатричній установі Парижа, перш ніж вийшла 30 січня. Раніше вона була під слідством через підпал у магазині одягу. Також були дві інші скарги через її психічний стан, сказав прокурор.

За його словами, жінку помістили до поліцейської психіатричної лікарні. Вона надала слідчим «плутані» відповіді на запитання.

Проте, вона заявила про свою невинуватість у загорянні в будинку. Точну причину пожежі встановлює слідство, сказав Хейц.

Нагадаємо, масштабна пожежа виникла у ніч на вівторок, 5 лютого, в восьмиповерховому будинку у фешенебельному 16-му районі Парижа. Загинули 10 людей, ще 36 осіб постраждали, серед них - шестеро пожежників.

Прокурор Парижа повідомив, що в якості основної розглядається кримінальна версія загоряння. За його словами, одна жінка затримана, вона жила в будинку, в якому сталася пожежа.

Джерело: Європейська правда