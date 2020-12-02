На ВДНГ з'явиться станція сортування сміття

Станція сортування сміття на ВДНГ буде своєрідним «освітнім порталом»

На території ВДНГ створять освітній громадський простір з розважальним компонентом на базі станції сортування відходів

У Національному виставкому центрі «Експоцентр» з'явиться станція сортування сміття від «Україна без сміття».

Про це повідомляється на сторінці ВДНГ у Facebook.

Що це за проєкт

Це буде сучасний простір, який надихатиме українців берегти довкілля. Це буде свого роду «освітній портал», пройшовши крізь який кожен стане іншою людиною. Для будь-кого відкриється захоплюючий плацдарм інформації та вражень, покликаний змінити ставлення громадськості до власних відходів. Адже кожен папірець або пакет насправді може стати потужним ресурсом.

Що тут буде

Тут розмістяться безвідходна крамничка й публічна майстерня ресайклінгу. Також планується проведення лекцій, майстер-класів, екскурсій та благодійних розважальних заходів.

Планується, що завдяки партнеру «Україна без сміття» налагодиться організація роздільного збору відходів на території ВДНГ.

«Цей проєкт — чудовий спосіб зробити сортування більш доступним для кожного і ми безмежно щасливі бути його частиною!» — зазначили в «Експоцентрі».