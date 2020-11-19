На Київщині почалася ліквідація стихійних сміттєзвалищ (відео)

Мешканці області звернулися до Київської ОДА з проханням ліквідувати звалища відходів

На Київщині розпочали ліквідацію безхазяйних звалищ відходів на території районів області. Ініціювала процес Київська облдержадміністрація за чисельними зверненнями мешканців громад.

Про це повідомив голова Київської ОДА Василь Володін.

«Вже ведуться роботи в с. Яцьки Васильківського району. Також найближчим часом будемо проводити роботи з ліквідації безхазяйних відходів на території окремих сільрад Броварського, Бориспільського, Києво-Святошинського, Кагарлицького районів», - розповів він.

Володін зазначив, що йдеться про сміттєзвалища, розташовані поблизу або в межах водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, об’єктів природно-заповідного фонду, цінних природних комплексів, тощо, що може негативно вплинути на стан природних комплексів та таких об’єктів.

Як повідомлялося, Київська обласна прокуратура вимагає відшкодування від одного з комунальних підприємств за несанкціоноване сміттєзвалище твердих побутових відходів.

Так, у ході проведення перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства одного з комунальних підприємств Макарівського району виявлено факт незаконного використання земельної ділянки площею 18 га для облаштування сміттєзвалища твердих побутових відходів. Внаслідок цього довкіллю завдано шкоду на суму понад 729 тис. грн.