У Києві створили інтерактивну карту контейнерів для сміття

На карті позначено розміщення сміттєвих контейнерів у всіх районах столиці

Карта надає розширену інформацію про вивезення побутових відходів

Комунальне підприємство «Київкомунсервіс» створило інтерактивну карту, де можна дізнатись адреси розміщення сміттєвих контейнерів, графіки вивезення відходів та ін.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Отже, на карті є наступна інформація:

графіки вивезення побутових відходів від ваших будинків;

наявність та тип контейнерів на контейнерних майданчиках;

прив’язка будинків до контейнерного майданчику;

прив’язка юридичних осіб до контейнерного майданчику, обсяги відходів яких включено до графіку вивезення;

тип контейнерів: для роздільного збирання сухої фракції відходів, для роздільного збирання окремих компонентів скла, пластику, паперу;

підземні контейнери заглибленого типу.

На карті можна відфільтрувати наявність по типу контейнерів

Комунальники просять для оперативного реагування та налагодження якісного надання послуги повідомляти всіма доступними засобами комунікацій про порушення графіків вивезення, відсутність передбачених згідно з графіком контейнерів на майданчику та їх якісний стан, про юридичних осіб, які користуються контейнерами на майданчиках та не мають укладених договорів.