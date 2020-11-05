  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві створили інтерактивну карту контейнерів для сміття

    • Розсилка
    На карті позначено розміщення сміттєвих контейнерів у всіх районах столиці - У Києві створили інтерактивну карту контейнерів для сміття
    На карті позначено розміщення сміттєвих контейнерів у всіх районах столиці
    Фото: скріншот карти

    Карта надає розширену інформацію про вивезення побутових відходів

    Комунальне підприємство «Київкомунсервіс» створило інтерактивну карту, де можна дізнатись адреси розміщення сміттєвих контейнерів, графіки вивезення відходів та ін.

    Про це повідомляє пресслужба підприємства.

    Отже, на карті є наступна інформація:

    • графіки вивезення побутових відходів від ваших будинків;
    • наявність та тип контейнерів на контейнерних майданчиках;
    • прив’язка будинків до контейнерного майданчику;
    • прив’язка юридичних осіб до контейнерного майданчику, обсяги відходів яких включено до графіку вивезення;
    • тип контейнерів: для роздільного збирання сухої фракції відходів, для роздільного збирання окремих компонентів скла, пластику, паперу;
    • підземні контейнери заглибленого типу.
    6_98
    На карті можна відфільтрувати наявність по типу контейнерів

    Комунальники просять для оперативного реагування та налагодження якісного надання послуги повідомляти всіма доступними засобами комунікацій про порушення графіків вивезення, відсутність передбачених згідно з графіком контейнерів на майданчику та їх якісний стан, про юридичних осіб, які користуються контейнерами на майданчиках та не мають укладених договорів.

    Київ сміття благоустрій кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies