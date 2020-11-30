У Києві відкриваються мобільні пункти прийому старої техніки (список адрес)

Пункти прийому неробочої техніки працюватимуть у тестовому режимі

З 5 грудня мешканці Києва матимуть можливість принести свою застарілу або неробочу техніку та безкоштовно здати її на утилізацію в мобільні пункти від Центру управління відходами.

Про це «Громадському» розповіли організатори.

в вже понад два роки безкоштовно приймає від населення на перероблення неробочу техніку та утилізує її. Тепер компанія вирішила організувати мобільні пункти для зручності громадян.

Як і де працюватимуть пункти прийому

У тестовому режимі щосуботи протягом місяця автомобілі Центру будуть стояти на різних популярних локаціях Києва та у визначений час приймати техніку на утилізацію. Зокрема, 5 грудня мобільні пункти будуть перебувати на таких локаціях:

станція метро «Лук’янівська», паркінг біля McDonald’s, 09:00-11:00;

станція метро «Виставковий Центр», паркінг біля центрального входу до ВДНГ, 09:00-11:00;

станція метро «Тараса Шевченка», паркінг біля виходу з метро, 12:00-14:00;

станція метро «Позняки», паркінг ТЦ «Піраміда», 12:00-14:00;

станція метро «Дарниця», паркінг біля універмагу «Дитячий світ», 15:00-17:00;

станція метро «Героїв Дніпра», паркінг біля ТРЦ Dream Town, 15:00-17:00.

Що робитимуть зі зданою технікою

Спеціалісти Центру розберуть її на компоненти: скло, пластикові деталі, металеві та інші елементи. Відходи відсортують за фракціями та будуть накопичувати для передачі підрядникам на подальше перероблення та виготовлення нових продуктів. Небезпечні відходи підуть на знешкодження.

Чому важливо утилізувати стару техніку

Відходи електронного та електричного обладнання небезпечні, адже містять токсичні, отруйні, канцерогенні або реактивні компоненти, такі як свинець, миш’як, ртуть, кадмій, селен, бром. Тому вкрай важливо правильно утилізувати такі відходи, а не відвозити їх на звалища, де вони будуть роками отруювати довкілля.