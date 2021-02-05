Тепер пострижуть на зоні: п’яний чоловік «замінував» салон краси (фото)

Чолов’яга напідпитку повідомив про замінування перукарні через те, що йому відмовили в обслуговуванні

На спецлінію поліції «102» звернулася власниця перукарні в Білій Церкві та повідомила, що їй зателефонував невідомий чоловік з погрозами підірвати її салон краси.

На місці події працювали патрульна поліція, слідчо-оперативна група Білоцерківського районного управління поліції, кінологи та вибухотехнічна лабораторія поліції Київщини, рятувальники. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Щоб убезпечити людей від можливих трагічних наслідків, працівників салону краси евакуювали. Під час огляду приміщення вибухових або інших підозрілих предметів не виявлено.

Провівши низку оперативно-розшукових заходів, оперативники встановили особу «мінера», його місце проживання та орієнтували всі наряди поліції на його розшук.

Ним виявився 34-річний місцевий житель. Чолов’яга напідпитку повідомив про замінування перукарні через те, що йому відмовили в обслуговуванні без попереднього запису.

Встановлено, що вміст алкоголю в крові зловмисника становив 2.54 проміле.

Патрульні поліцейські затримали псевдомінера та передали його слідчо-оперативній групі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від двох до шести років.