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    Кличко повідомив про знешкодження вибухівки на ринку біля метро «Мінська»

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    Піротехніки знешкодили вибухівку на столичному ринку&nbsp; - Кличко повідомив про знешкодження вибухівки на ринку біля метро «Мінська»
    Піротехніки знешкодили вибухівку на столичному ринку 
    Фото: Фейсбук/ Віталій Кличко

    Не варто нехтувати повідомленнями про замінування, - наголосив мер столиці

    Сьогодні столичні вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої на ринку «Мінський» біля станції метро. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

    «Близько 12 години дня анонім повідомив по лінії 102 про замінування двох автокіосків за адресою Оболонський проспект, 26. Правоохоронці та вибухотехніки перевірили цю інформацію та виявили небезпечні предмети. Всіх людей терміново евакуювали. Периметр навколо кіосків взяли під контроль правоохоронці та рятувальники», - написав він.

    Вибухівку, закріплену між легковою автівкою та автокіосками, знешкодили.

    «Будьте уважними і обережними! Не варто нехтувати повідомленнями про замінування! Бо не всі вони, на жаль, виявляються хибними», - наголосив мер.

    Як повідомлялося, у понеділок, 20 липня, о 15:40 в кафе на вулиці Біломорській стався вибух під столом, де знаходилась сумка. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

    Згодом у поліції повідомили, що вибух у столичному кафе спричинила салютна установка.

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