Поліція затримала киянина, що «мінував» станції метро і ТРЦ

Після ретельних перевірок правоохоронці не виявляли вибухівки на станціях метро

Хлопець шість разів повідомляв до поліції про нібито закладену вибухівку на станціях підземки і ТРЦ

Працівники управління поліції у столичному метрополітені спільно зі співробітниками Головного управління Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури №7 викрили зловмисника, який неодноразово повідомляв про нібито замінування станцій київського метро та торгово-розважальних центрів міста. Після ретельних перевірок правоохоронці не виявляли жодних вибухонебезпечних предметів чи речовин.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці затримали правопорушника та провели у його помешканні невідкладний обшук.

«Фігурантом виявився 25-річний киянин, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Після обшуку за місцем проживання чоловіка ми виявили кілька мобільних телефонів та сім-картки, за допомогою яких він робив повідомлення на спецлінію. Ми довели причетність його до шести епізодів», – розповів Начальник управління поліції в метрополітені Михайло Ніконов.

Наразі правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною 2 статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України.

Хлопцю загрожує до восьми років позбавлення волі.

Псевдомінером виявився 25-річний киянин

Нагадаємо, 26 січня до столичної поліції надійшла інформація про замінування Центрального залізничного вокзалу. На виклик негайно виїхали вибухотехніки та представники інших профільних служб. Під час перевірки повідомлення правоохоронці встановили причетність до події 29-річного уродженця Донецької області. Правопорушника затримали.

1 лютого вранці до поліції знову надійшло повідомлення про замінування залізничного вокзалу. Поліцейські провели ретельну перевірку будівлі й прилеглої території та жодних підозрілих предметів чи речовин не виявили. У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили псевдомінера та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 32-річний уродженець Львівської області.