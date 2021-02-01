Поліція затримала «мінера» столичного залізничного вокзалу

Під час перевірки з вокзалу евакуювали людей

Псевдомінером виявився 32-річний уродженець Львівщини

Правоохоронці ретельно перевірили будівлі та територію Центрального залізничного вокзалу в Києві, жодних вибухонебезпечних предметів не виявили.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Сьогодні вранці до чергової частини столичної поліції зателефонував чоловік та повідомив про нібито закладену вибухівку на залізничному вокзалу. На місце події прибули слідчо-оперативна група районного управління поліції, вибухотехніки, кінологи та лікарі.

«Поліцейські провели ретельну перевірку будівлі й прилеглої території та жодних підозрілих предметів чи речовин не виявили. У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили псевдомінера та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 32-річний уродженець Львівської області», – йдеться в повідомленні поліції.

Після встановлення усіх обставин події буде надана відповідна правова кваліфікація.

Нагадаємо, повідомлення про замінування залізничного вокзалу надійшло до поліції о 08:20.

26 січня до столичної поліції надійшла інформація про замінування Центрального залізничного вокзалу. На виклик негайно виїхали вибухотехніки та представники інших профільних служб.

Під час перевірки повідомлення правоохоронці встановили причетність до події 29-річного уродженця Донецької області. Правопорушника затримали.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від двох до шести років.

Сьогодні, 1 лютого, у Черкасах невідомі замінували три школи. Однак поліція не знає, де саме шукати вибухівку, бо зловмисники повідомили тільки про факт замінування, не називаючи при цьому номери учбових закладів. Внаслідок цього навчання в усіх місцевих школах на сьогодні скасовано.