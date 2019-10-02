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    На відео потрапив момент прориву труби з окропом у центрі Києва

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    На місці прориву працюють аварійно-відновлювальні бригади 
    Фото: Київтеплоенерго

    Ремонтні роботи на місці прориву планують завершити у четвер

    У соцмережі з’явилося відео початку прориву труби з гарячою водою проїжджій частині вулиці Саксаганського, 13/42.

    Відео розміщено на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    На ньому видно, як з-під асфальту раптово починає бити «гейзер».

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    Раніше повідомлялося, що на вулиці між станціями метро «Олімпійська» та «Палац спорту» у центрі Києва стався прорив труби з гарячою водою.

    Згодом ремонтна бригада «Київтеплоенерго» локалізувала експлуатаційне пошкодження трубопроводу на вулиці Саксаганського, 13/42. На місці працюють аварійно-відновлювальні бригади і задіяна спецтехніка. Ремонтні роботи заплановано завершити 3 жовтня 2019 року.

    У «Київтеплоенерго» зазначили, що цей трубопровід перебуває в експлуатації 47 років.

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