Вулицю в центрі Києва заливає окропом (відео)
По дорозі течуть потоки гарячої води
Фото: скріншот відео
Ремонтні бригади працюють на місці прориву труби
Сьогодні, 2 жовтня, на вулиці Шота Руставелі між станціями метро «Олімпійська» та «Палац спорту» у Києві стався прорив труби з гарячою водою.
Як повідомляють очевидці, вулицю заливає окропом і затягло парою.
Ймовірно, що аварія сталася із запуском опалювального сезону у столиці. Наразі обставини інциденту уточнюються, пише «Сьогодні».
Як повідомили у КБУ «Контактний центр міста Києва 1551», на місці вже працює ремонтна бригада.
Нагадаємо, 2 жовтня у Києві також сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання.