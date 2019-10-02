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    Новини

    Вулицю в центрі Києва заливає окропом (відео)

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    По дорозі течуть потоки гарячої води - Вулицю в центрі Києва заливає окропом (відео)
    По дорозі течуть потоки гарячої води
    Фото: скріншот відео

    Ремонтні бригади працюють на місці прориву труби

    Сьогодні, 2 жовтня, на вулиці Шота Руставелі між станціями метро «Олімпійська» та «Палац спорту» у Києві стався прорив труби з гарячою водою.

    Як повідомляють очевидці, вулицю заливає окропом і затягло парою.

    Ймовірно, що аварія сталася із запуском опалювального сезону у столиці. Наразі обставини інциденту уточнюються, пише «Сьогодні».

    Як повідомили у КБУ «Контактний центр міста Києва 1551», на місці вже працює ремонтна бригада.

    Нагадаємо,  2 жовтня у Києві також сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання.

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