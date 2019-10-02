Вулицю в центрі Києва заливає окропом (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

По дорозі течуть потоки гарячої води Фото: скріншот відео

Ремонтні бригади працюють на місці прориву труби

Сьогодні, 2 жовтня, на вулиці Шота Руставелі між станціями метро «Олімпійська» та «Палац спорту» у Києві стався прорив труби з гарячою водою.

Як повідомляють очевидці, вулицю заливає окропом і затягло парою.

Ймовірно, що аварія сталася із запуском опалювального сезону у столиці. Наразі обставини інциденту уточнюються, пише «Сьогодні».

Як повідомили у КБУ «Контактний центр міста Києва 1551», на місці вже працює ремонтна бригада.

Нагадаємо, 2 жовтня у Києві також сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання.