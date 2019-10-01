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    У Києві почали встановлювати лічильники тепла із сигналізацією (фото)

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    Нові вузли обліку із охоронною сигналізацією вже встановлені у трьох житлових будинках на вулицях Марини Цвєтаєвої і Сержа Лифаря - У Києві почали встановлювати лічильники тепла із сигналізацією (фото)
    Нові вузли обліку із охоронною сигналізацією вже встановлені у трьох житлових будинках на вулицях Марини Цвєтаєвої і Сержа Лифаря
    Фото: Київтеплоенерго

    Мешканцям будинку необхідно буде сплачувати щомісячну абонплату за охоронну сигналізацію

    Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» разом з міською владою розпочинають роботу щодо встановлення лічильників тепла з охоронною системою, щоб запобігти крадіжкам вузлів обліку.

    Наразі у столиці заплановано встановити нові лічильники із сигналізацією у 13 житлових будинках. Про це повідомив Костянтин Лопатін, директор структурного підрозділу «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго».

    «Встановлення охоронної системи лічильника здійснюється на підставі рішення загальних зборів мешканців багатоквартирного будинку. У будинку, де було вкрадено лічильник, безкоштовно встановлять новий вузол обліку з охоронною системою. При цьому мешканцям необхідно буде лише сплачувати щомісячну абонплату за охоронну сигналізацію. Її розмір становитиме від 10 до 20 грн з квартири, залежно від кількості квартир у будинку», – розповів Лопатін.

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    За його словами, нові вузли обліку із охоронною сигналізацією вже встановлені у трьох житлових будинках на вулицях Марини Цвєтаєвої і Сержа Лифаря.

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    У Києві почали встановлювати лічильники тепла із сигналізацією (фото)
    У Києві почали встановлювати лічильники тепла із сигналізацією (фото)
    У Києві почали встановлювати лічильники тепла із сигналізацією (фото)
    У Києві почали встановлювати лічильники тепла із сигналізацією (фото)

    Нагадаємо, встановлення загальнобудинкового лічильника дає можливість мешканцям сплачувати за опалення на 30% менше, ніж тим киянам, у яких не встановлений вузол обліку (в таких випадках нарахування здійснюється за нормою споживання).

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