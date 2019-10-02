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    Прорив труби в центрі Києва: посеред дороги утворилося провалля (фото)

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    На місці працюють аварійно-відновлювальні бригади&nbsp; - Прорив труби в центрі Києва: посеред дороги утворилося провалля (фото)
    На місці працюють аварійно-відновлювальні бригади 
    Фото: Київтеплоенерго

    Ремонтні роботи завершаться не раніше 3 жовтня

    Ремонтна бригада «Київтеплоенерго» локалізувала експлуатаційне пошкодження трубопроводу на проїжджій частині вулиці Саксаганського, 13/42. Про це повідомили в комунальному підприємстві.

    У результаті пошкодження, яке було виявлено сьогодні, 2 жовтня, о 12:29, стався виток води на поверхню. Постраждалих немає.

    Наразі пошкодження локалізовано. На місці працюють аварійно-відновлювальні бригади і задіяна спецтехніка. Ремонтні роботи заплановано завершити 3 жовтня 2019 року.

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    У «Київтеплоенерго» зазначили, що цей трубопровід перебуває в експлуатації 47 років.

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    Прорив труби в центрі Києва: посеред дороги утворилося провалля (фото)
    Прорив труби в центрі Києва: посеред дороги утворилося провалля (фото)
    Прорив труби в центрі Києва: посеред дороги утворилося провалля (фото)
    Прорив труби в центрі Києва: посеред дороги утворилося провалля (фото)
    Прорив труби в центрі Києва: посеред дороги утворилося провалля (фото)
    Прорив труби в центрі Києва: посеред дороги утворилося провалля (фото)

    Раніше повідомлялося, що на вулиці між станціями метро «Олімпійська» та «Палац спорту» у центрі Києва стався прорив труби з гарячою водою.

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