Прорив труби в центрі Києва: посеред дороги утворилося провалля (фото)



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На місці працюють аварійно-відновлювальні бригади Фото: Київтеплоенерго

Ремонтні роботи завершаться не раніше 3 жовтня

Ремонтна бригада «Київтеплоенерго» локалізувала експлуатаційне пошкодження трубопроводу на проїжджій частині вулиці Саксаганського, 13/42. Про це повідомили в комунальному підприємстві.

У результаті пошкодження, яке було виявлено сьогодні, 2 жовтня, о 12:29, стався виток води на поверхню. Постраждалих немає.

Наразі пошкодження локалізовано. На місці працюють аварійно-відновлювальні бригади і задіяна спецтехніка. Ремонтні роботи заплановано завершити 3 жовтня 2019 року.

У «Київтеплоенерго» зазначили, що цей трубопровід перебуває в експлуатації 47 років.

Раніше повідомлялося, що на вулиці між станціями метро «Олімпійська» та «Палац спорту» у центрі Києва стався прорив труби з гарячою водою.