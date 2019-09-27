На вихідних Хрещатик перекриють для транспорту



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З 21:00 27 вересня до 07:00 30 вересня заборонять рух транспорту – від перетину вул. Хрещатик та вул. Архітектора Городецького до перетину вул. Хрещатик та вул. Б. Хмельницького

У столиці 28-29 вересня під час Kyiv Lights Festival перекриють транспортний рух на ділянці вулиці Хрещатик. Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

«28-29 вересня на Хрещатику триватиме третій Міжнародний фестиваль світла і медіамистецтва Kyiv Lights Festival. У зв’язку із цим із 21:00 27 вересня до 07:00 30 вересня на головній вулиці столиці заборонять рух усіх видів транспорту – від перетину вулиці Хрещатик та вулиці Архітектора Городецького до перетину вулиці Хрещатик та вулиці Богдана Хмельницького», - йдеться у повідомленні.

Крім того, як повідомили у КП «Київпастранс», із 21:00 27 вересня до 07:00 30 вересня автобуси № 24 і № 114 курсуватимуть через Софійську площу.

Зазначається, що протягом двох днів медіахудожники з усього світу влаштовуватимуть світлові інсталяції. Відкриють фестиваль о 20:00 28 вересня біля Київської міської державної адміністрації. Фасад будівлі перетворять на великий екран для міжнародного конкурсу 3D‑відеомаппінгу. Помітною подією фестивалю стане запуск «Променю мрій», основою для якого стали 100 тисяч дитячих малюнків, зібраних із усієї України. Проект об’єднає в собі 3D-мапінг і технології доповненої реальності AR.

Монтаж конструкцій та обладнання, необхідних для організації та проведення заходу, здійснюватимуть із 00:00 25 вересня за адресами: вулиця Хрещатик, 15 (територія Пасажу), 21, 36. Демонтаж мають завершитися до 23:00 30 вересня.

Окрім того, за цими ж адресами комунальне підприємство «Київміськсвітло» має відключити зовнішнє освітлення під час тестового запуску обладнання, репетицій та проведення фестивалю, а саме: 27 вересня з 20:00 до 01:00 28 вересня, 28 та 29 вересня з 19:30 до 23:30.

Також із 20:00 27 вересня до 23:30 29 вересня демонтують декоративні освітлювальні елементи над проїжджою частиною Хрещатика напроти будинків 21 та 36.