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    Київські фонтани перестануть працювати з 30 вересня

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    Київські фонтани перестануть працювати з 30 вересня

    Конкретної дати відновлення роботи фонтанів ще немає, але зазвичай «Київводфонд» розпочинає роботу фонтанів з 1 травня

    У столиці 30 вересня буде останнім днем роботи фонтанів на Майдані Незалежності, Русанівці та ще кількох вулицях у цьому році. Про це повідомили у пресслужбі підприємства «Київводфонд».

    «Останній день робочий буде 30 вересня. Перестануть працювати фонтани на Майдані Незалежності - великий та комплекс із 6-ти малих, на вул.Хрещатик - «Засновники Києва» та «Водяна куля». А також фонтан на вул.Хрещатик, 25, на вул.Васильківській та Русанівці», - повідомили у пресслужбі.

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    Конкретної дати відновлення роботи фонтанів ще немає. Але зазвичай «Київводфонд» розпочинає роботу фонтанів з 1 травня.

    Нагадаємо, у цьому році київські фонтани відновили роботу після зими з 27 квітня.

    Раніше повідомлялося, що невідомі у ніч на 4 вересня пофарбували в рожевий колір фонтан «Самсон» - один із найстаріших фонтанів Києва.

    Крім того, 17 липня у Києві вандали залили фонтан на Контрактовій площі миючим засобом (фото).

    До слова, 15 липня вандали пошкодили фонтани на Майдані Незалежності (фото).

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