У центрі Києва на вихідних відбудеться фестиваль світла і медіа-мистецтва Kyiv Lights Festival



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Фото: instagram.com/kyivlightsfestival

Цими вихідними будівля Київської міської державної адміністрації перетвориться на єдиний екран для демонстрації робіт у рамках конкурсу 3D відеомаппінгу

28–29 вересня в Києві відбудеться третій міжнародний фестиваль світла і медіа-мистецтва Kyiv Lights Festival (KLF). Церемонія відкриття відбудеться в суботу о 20:00 біля будівлі КМДА на вул. Хрещатик, 36. Про це повідомили в Департаменті культури.

Цими вихідними будівля Київської міської державної адміністрації перетвориться на єдиний екран для демонстрації робіт у рамках конкурсу 3D відеомаппінгу. Фестиваль розпочнеться із запуску «Променю мрій», основою для якого стали сто тисяч дитячих малюнків, зібраних з усієї України в турі #моядитячамрія. Робота об’єднає в собі 3D маппінг і технології доповненої реальності AR.

Другим пунктом програми церемонії відкриття стане стереоскопічне 3D-шоу «Аксіома» від студії відеомаппінгу Onion Lab з Барселони. Після цього глядачам і журі продемонструють 28 конкурсних робіт від провідних медіа-художників і студій з 16 країн світу: Бельгії, Іспанії, Італії, Китаю, Колумбії, Мексики, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Таїланду, Угорщини, Фінляндії, Франції, Японії та України.

Нагадаємо, що під час фестивалю Kyiv Lights Festival із 21:00 27 вересня до 07:00 30 вересня на головній вулиці столиці заборонять рух усіх видів транспорту – від перетину вулиці Хрещатик та вулиці Архітектора Городецького до перетину вулиці Хрещатик та вулиці Богдана Хмельницького.

Розклад фестивальних подій

28 вересня

20:00 – запуск «Променю мрій» спецпроекту «Здійсни мрію»

20:05 – стереоскопічне 3D-шоу «Аксіома» від іспанської студії відеомаппінгу Onion Lab

20:15 – міжнародний конкурс 3D-відеомаппінгу

29 вересня

20:00 – запуск «Променю мрій» спецпроекту «Здійсни мрію»

20:05 – стереоскопічне 3D-шоу «Аксіома» від іспанської студії відеомаппінгу Onion Lab

20:15 – презентація 10 фіналістів і переможців конкурсу 3D-відеомаппінгу. Ретроспектива кращих робіт конкурсу.

28-29 вересня, вул. Хрещатик

20:00 – 23:00 – інтерактивна інсталяція Light waves

– інтерактивна інсталяція «Світлова колона»

– інтерактивна інсталяція Emotions spectrum.