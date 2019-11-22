На Виноградарі палали МАФи: два згоріли дотла (фото)



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Загорання сталося у металевих кіосках Фото: ДСНС

Причина займання встановлюється фахівцями

У п’ятницю, 22 листопада, у МАФах біля проїжджої частини дороги по просп. Правди, 66 в Києві сталася пожежа. Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку 101 о 00:26.

На місце події прибули рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що займання виникло у мережі металево-продуктових кіосків.

О 1:11 рятувальники ліквідували загоряння, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Внаслідок пожежі 2 кіоски згоріли повністю, розібрано 30 кв. м внутрішньої обшивки кіоску, пошкоджено особисті речі.

На місці події працювало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу.

Жертв та постраждалих немає.

Причина займання наразі встановлюється.