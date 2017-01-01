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    На Володимирському узвозі тривають протиаварійні роботи (фото)

    Комунальники обіцяють, що повноцінний рух транспорту буде відновлено у четвер
    Сьогодні, 2 грудня, відбулася заміна запірної арматури діаметром 500 мм на мережі на Володимирському узвозі. Окрім того, були встановлені регулятори тиску та повністю замінена підвідна до насосної станції. Про це інформують у ПрАТ «АК «Київводоканал», повідомляє «Главком». Завтра, 3 грудня, заплановані випробування
    • Сьогодні, 22:21
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    Комунальники обіцяють, що повноцінний рух транспорту буде відновлено у четвер

    Сьогодні, 2 грудня, відбулася заміна запірної арматури діаметром 500 мм на мережі на Володимирському узвозі. Окрім того, були встановлені регулятори тиску та повністю замінена підвідна до насосної станції. Про це інформують у ПрАТ «АК «Київводоканал», повідомляє «Главком».

    Завтра, 3 грудня, заплановані випробування регуляторів тиску. У понеділок, 4 грудня, почнуться роботи з відновлення благоустрою, які будуть продовжуватися до кінця середи, 6 грудня. У зазначений час рух буде відбуватися тільки однією смугою. У четвер, 7 грудня, рух Володимирським узвозом буде повністю відновлено.

    Як зазначають ПрАТ «АК «Київводоканал», запірна арматура на Володимирському узвозі перебувала в експлуатації з 1973 року та на сьогодні повністю зношена та знаходилась у аварійному стані. За останні роки на цьому місці відбулося понад 15 аварій.

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    На Володимирському узвозі тривають протиаварійні роботи (фото)
    На Володимирському узвозі тривають протиаварійні роботи (фото)
    На Володимирському узвозі тривають протиаварійні роботи (фото)

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