На вулиці Шовковичній в центрі Києва вводиться односторонній рух



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Спускатися Шовковичною небезпечно, особливо під час дощу чи снігу

Спуск Шовковичною від Лютеранської до Басейної заборонятиметься для всіх авто, окрім «швидких»

З наступного тижня частина вулиці Шовковичної у Печерському районі Києва стане односторонньою.

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

«Ділянка вулиці Шовковичної – від Басейної до Лютеранської – має різкий спуск (з наднормативним ухилом) та вимощена історичною бруківкою. Її перетин з Басейною та Мечникова часом спричиняє конфлікт транспортних потоків. Водії добре знають, що спускатися Шовковичною треба вкрай обережно, особливо під час дощу чи снігу. Щоб поліпшити рівень безпеки дорожнього руху ми розробили, погодили та запроваджуємо на Шовковичній нову схему ОДР (організації дорожнього руху)», - йдеться в повідомленні.

Таким чином, з наступного тижня ділянка Шовковичної від Басейної до Лютеранської стане односторонньою.

Проїхати тут можна буде лише вгору, а спуск Шовковичною – від Лютеранської до Басейної – заборонятиметься для всіх авто, окрім «швидких», які заїжджатимуть та виїжджатимуть із Олександрівської клінічної лікарні.

19 січня дорожники замінять відповідні дорожні знаки, а вже з наступного понеділка, 20 січня, на частині Шовковичної буде односторонній рух.

Дорожні служби закликають водіїв звернути на це увагу при плануванні поїздок.