За пів року порушникам правил паркування у Києві виписано штрафів на 2,5 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На вулицях Києва працює Інспекція з паркування

Оплатили штрафи 65% водіїв-порушників

Інспекція з паркування евакуює з вулиць Києва лише ті автомобілі, які злісно порушують правила паркування і стоянки.

Про це розповів «Сьогодні» начальник Інспекції з паркування, заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації Дмитро Рахматуллін.

«Винятків не робимо! Навіть якщо це автомобіль крутого бізнесмена, глави Верховного Суду, генерального прокурора або депутата Верховної Ради. Якщо порушив – штрафуємо без розбору», - запевнив він.

За його даними, з 2 липня до 22 грудня 2019 року міськими паркувальними інспекторами з метою покарати порушників винесено 6111 постанов. «Загальна сума штрафів виписана на 2 мільйони 529 тисяч 150 гривень. З них оплачено квитанцій на більш 1,75 мільйона гривень. Відсоток оплати становить 65%», - повідомив Рахматуллін.

Також Інспекція з паркування зачищає дороги від припаркованих авто, через які виникають затори. «Іноді автомобілісти паркуються в ряд, займаючи одну смугу проїжджої частини саме в годину пік. У таких випадках інспекція уповноважена забирати авто, навіть якщо порушення не суттєве, і робиться це без участі патрульної поліції», – пояснив Рахматуллін.

Як повідомлялося, Київ отримав два евакуатори нового типу, які зможуть за хвилину забирати з дороги автомобіль порушника.