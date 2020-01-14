На місці прориву теплотраси в Києві працюють три аварійні бригади (фото)



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Усунення пошкодження магістрального трубопроводу на проїжджій частині на вул. Антоновича Фото: Київтеплоенерго

Буде замінено всю ділянку пошкодженого трубопроводу довжиною 23 м

На місці пориву тепломережі на вулиці Антоновича у Голосіївському районі Києва працюють три аварійно-відновлювальні бригади «Київтеплоенерго», задіяна спецтехніка. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Київтеплоенерго».

Під час ремонтних робіт буде замінено всю ділянку пошкодженого трубопроводу довжиною 23 м на проїжджій частині.

Зварювальні роботи будуть завершені вночі, після чого розпочнеться відновлення асфальтного покриття.

Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Ocean Plaza після прориву тепломережі на вулиці Антоновича у Києві.

Під час пориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждало 10 осіб, семеро з яких госпіталізовані.

Через аварію на теплотрасі рух вулицею Антоновича від вул. Загородньої до бульвару Дружби Народів перекрито.

Наразі організовано схему об’їзду аварійної ділянки.

Також змінено маршрут тролейбусів №1, 12, 42Д, 43, 50 та автобусів №20, 20К, 27, 51, 52.

За попередньою інформацією, транспортний рух вулицею Антоновича відновлять орієнтовно у другій половині середи, 15 січня.

Трубопровід діаметром 1000 мм прокладено в 1987 році. Він обслуговує близько 3 тис. будівель. Відразу ж після виявлення пошкодження аварійні бригади «Київтеплоенерго» розпочали відкачку води, а диспетчерські служби — перепідключення клієнтів на живлення від іншого теплоджерела . Таким чином до 7:00 14 січня теплопостачання клієнтів у зоні пошкодженого трубопроводу було відновлене.

За фактом аварії тепломережі на вулиці Антоновича у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження.