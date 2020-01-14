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    На місці прориву теплотраси в Києві працюють три аварійні бригади (фото)

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    <span>Усунення пошкодження магістрального трубопроводу на проїжджій частині на вул. Антоновича</span> - На місці прориву теплотраси в Києві працюють три аварійні бригади (фото)
    Усунення пошкодження магістрального трубопроводу на проїжджій частині на вул. Антоновича
    Фото: Київтеплоенерго

    Буде замінено всю ділянку пошкодженого трубопроводу довжиною 23 м

    На місці пориву тепломережі на вулиці Антоновича у Голосіївському районі Києва працюють три аварійно-відновлювальні бригади «Київтеплоенерго», задіяна спецтехніка. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Київтеплоенерго».

    Під час ремонтних робіт буде замінено всю ділянку пошкодженого трубопроводу довжиною 23 м на проїжджій частині.

    Зварювальні роботи будуть завершені вночі, після чого розпочнеться відновлення асфальтного покриття.

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    На місці прориву теплотраси в Києві працюють три аварійні бригади (фото)
    На місці прориву теплотраси в Києві працюють три аварійні бригади (фото)
    На місці прориву теплотраси в Києві працюють три аварійні бригади (фото)
    На місці прориву теплотраси в Києві працюють три аварійні бригади (фото)
    На місці прориву теплотраси в Києві працюють три аварійні бригади (фото)
    Фото: Київтеплоенерго

    Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття.

    Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

    У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Ocean Plaza після прориву тепломережі на вулиці Антоновича у Києві.

    Під час пориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждало 10 осіб, семеро з яких госпіталізовані.

    Через аварію на теплотрасі рух вулицею Антоновича від вул. Загородньої до бульвару Дружби Народів перекрито.

    Наразі організовано схему об’їзду аварійної ділянки.

    Також змінено маршрут тролейбусів №1, 12, 42Д, 43, 50 та автобусів №20, 20К, 27, 51, 52.

    За попередньою інформацією, транспортний рух вулицею Антоновича відновлять орієнтовно у другій половині середи, 15 січня.

    Трубопровід діаметром 1000 мм прокладено в 1987 році. Він обслуговує близько 3 тис. будівель. Відразу ж після виявлення пошкодження аварійні бригади «Київтеплоенерго» розпочали відкачку води, а диспетчерські служби — перепідключення клієнтів на живлення від іншого теплоджерела. Таким чином до 7:00 14 січня теплопостачання клієнтів у зоні пошкодженого трубопроводу було відновлене.

    За фактом аварії тепломережі на вулиці Антоновича у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження.

    Київ дороги ремонт аварія Київтеплоенерго
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