На місці прориву теплотраси в Києві працюють три аварійні бригади (фото)
Буде замінено всю ділянку пошкодженого трубопроводу довжиною 23 м
На місці пориву тепломережі на вулиці Антоновича у Голосіївському районі Києва працюють три аварійно-відновлювальні бригади «Київтеплоенерго», задіяна спецтехніка. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Київтеплоенерго».
Під час ремонтних робіт буде замінено всю ділянку пошкодженого трубопроводу довжиною 23 м на проїжджій частині.
Зварювальні роботи будуть завершені вночі, після чого розпочнеться відновлення асфальтного покриття.
Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття.
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Ocean Plaza після прориву тепломережі на вулиці Антоновича у Києві.
Під час пориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждало 10 осіб, семеро з яких госпіталізовані.
Через аварію на теплотрасі рух вулицею Антоновича від вул. Загородньої до бульвару Дружби Народів перекрито.
Наразі організовано схему об’їзду аварійної ділянки.
Також змінено маршрут тролейбусів №1, 12, 42Д, 43, 50 та автобусів №20, 20К, 27, 51, 52.
За попередньою інформацією, транспортний рух вулицею Антоновича відновлять орієнтовно у другій половині середи, 15 січня.
За фактом аварії тепломережі на вулиці Антоновича у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження.