До уваги водіїв! Через прорив теплотраси повністю перекрито рух вулицею Антоновича
Патрульні попередили водіїв про перекриття руху біля ТРЦ Ocean Plaza
У Києві повністю обмежено рух вулицею Антоновича від вул. Загородньої до бульвару Дружби Народів.
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Це пов’язано із провалом асфальтового покриття на вулиці Антоновича біля ТРЦ Ocean Plaza та проведенням ремонтних робіт через прорив труби.
Патрульні просять водіїв враховувати вказану інформацію при виборі маршрутів руху.
Як повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв, дорожніми службами буде організовано альтернативний проїзд.
Також в «Київтеплоенерго» додали, що на аварійній ділянці дороги буде повністю знято асфальт.
Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття.
Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Ocean Plaza після прориву тепломережі на вулиці Антоновича у Києві.
Під час пориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждало 10 осіб, семеро з яких госпіталізовані.
Як повідомлялося, 11 січня на вулиці Госпітальній у Печерському районі Києва стався прорив комунікацій «Київводоканалу».
Аварія сталася на проїжджій. У зв’язку з цим рух вулицею було частково обмежено.