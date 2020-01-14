До уваги водіїв! Через прорив теплотраси повністю перекрито рух вулицею Антоновича

Як повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв, дорожніми службами буде організовано альтернативний проїзд.

«Ця ділянка дороги буде перекрита. Буде опрацьовано маршрут об'їзду транспорту загального користування і приватного транспорту. План об'їзду буде розміщений в ЗМІ», - заявив Пантелеєв.

Також в «Київтеплоенерго» додали, що на аварійній ділянці дороги буде повністю знято асфальт.

Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття.

Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Ocean Plaza після прориву тепломережі на вулиці Антоновича у Києві.