На вулиці в Києві поліція затримала молодика із гранатою в сумці (фото)



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Небезпечний предмет вилучено та направлено на експертизу Фото: Нацполіція

Чоловік пояснив, що вибухонебезпечний предмет знайшов в одному зі столичних парків

Під час відпрацювання Дніпровського району столиці дільничний спільно зі співробітником карного розшуку затримали на вулиці Бойченка чоловіка з гранатою в сумці. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

За словами начальника Дніпровського управління поліції Олександра Кузьміна, під час поверхневого огляду поліцейські виявили у сумці фігуранта предмет, схожий на гранату РГД-5 із запалом. На місце події відразу викликали слідчо-оперативну групу та спеціалістів вибухотехнічної служби.

«Чоловік пояснив, що вибухонебезпечний предмет знайшов в одному зі столичних парків. Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – місцевий мешканець, 1990 року народження, який раніше не мав проблем із законом. Виявлений предмет направили на експертизу», – розповів Кузьмін.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.