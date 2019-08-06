У лікарні на Одещині чоловік підірвав гранату, є загиблі
У лікарні вибухнула граната Ф-1
Загинули дві людини - чоловік, який підірвав боєприпас, і жінка
В одній з лікарень Одеської області підірвали гранату, двоє людей загинуло.
Про це повідомляє місцеве видання «Думская».
«Поліція з'ясовує обставини вибуху в Роздільнянській центральній районній лікарні Одеської області», - йдеться в повідомленні.
Як повідомили виданню в Нацполіції, трагедія сталася буквально годину-дві тому в харчоблоці медустанови. Там вибухнула граната Ф-1. Загинули дві людини - чоловік, який підірвав боєприпас, і жінка.
«Правоохоронці кажуть, що гранати було дві. Друга - РГД-5 - не спрацювала. Її знешкодили вибухотехніки», - уточнює ЗМІ.
Причини події з'ясовуються.
Нагадаємо, нещодавно в Одесі 47-річний нетверезий мешканець багатоповерхівки з хуліганських спонукань із вікна квартири на дев’ятому поверсі кинув гранату.