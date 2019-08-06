У лікарні на Одещині чоловік підірвав гранату, є загиблі



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У лікарні вибухнула граната Ф-1

Загинули дві людини - чоловік, який підірвав боєприпас, і жінка

В одній з лікарень Одеської області підірвали гранату, двоє людей загинуло.

Про це повідомляє місцеве видання «Думская».

«Поліція з'ясовує обставини вибуху в Роздільнянській центральній районній лікарні Одеської області», - йдеться в повідомленні.

Як повідомили виданню в Нацполіції, трагедія сталася буквально годину-дві тому в харчоблоці медустанови. Там вибухнула граната Ф-1. Загинули дві людини - чоловік, який підірвав боєприпас, і жінка.

«Правоохоронці кажуть, що гранати було дві. Друга - РГД-5 - не спрацювала. Її знешкодили вибухотехніки», - уточнює ЗМІ.

Причини події з'ясовуються.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі 47-річний нетверезий мешканець багатоповерхівки з хуліганських спонукань із вікна квартири на дев’ятому поверсі кинув гранату.