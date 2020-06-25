На вулицях Києва з’явилися нові острівці безпеки (фото)



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Острівець безпеки на дорозі Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Пішоходи зможуть безпечніше переходити проїжджу частину

У другому кварталі цього року на вулицях столиці влаштовано 13 острівців безпеки.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

«Збільшення кількості автомобілів – реалії сьогодення. Тим актуальнішими і важливішими стають питання підвищення безпеки пішоходів. Влаштування острівців безпеки - необхідний крок у цьому напрямку, адже пішоходи зможуть безпечніше переходити проїзну частину, здійснивши у разі необхідності зупинку на острівці безпеки», - зазначили у Департаменті.

Наразі вже розпочато роботи з влаштування наступного острівця безпеки - на розі вул. Академіка Єфремова та провул. Осіннього у Святошинському районі.

На черзі, на початку липня, - початок робіт на проспекті Георгія Гонгадзе у Подільському районі.