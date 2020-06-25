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    Новини

    На вулицях Києва з’явилися нові острівці безпеки (фото)

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    Острівець безпеки на дорозі - На вулицях Києва з’явилися нові острівці безпеки (фото)
    Острівець безпеки на дорозі
    Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

    Пішоходи зможуть безпечніше переходити проїжджу частину

    У другому кварталі цього року на вулицях столиці влаштовано 13 острівців безпеки.

    Про це повідомляє пресслужба Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

    «Збільшення кількості автомобілів – реалії сьогодення. Тим актуальнішими і важливішими стають питання підвищення безпеки пішоходів. Влаштування острівців безпеки - необхідний крок у цьому напрямку, адже пішоходи зможуть безпечніше переходити проїзну частину, здійснивши у разі необхідності зупинку на острівці безпеки», - зазначили у Департаменті.

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    На вулицях Києва з’явилися нові острівці безпеки (фото)
    На вулицях Києва з’явилися нові острівці безпеки (фото)
    На вулицях Києва з’явилися нові острівці безпеки (фото)
    На вулицях Києва з’явилися нові острівці безпеки (фото)
    На вулицях Києва з’явилися нові острівці безпеки (фото)
    На вулицях Києва з’явилися нові острівці безпеки (фото)
    На вулицях Києва з’явилися нові острівці безпеки (фото)
    На вулицях Києва з’явилися нові острівці безпеки (фото)
    На вулицях Києва з’явилися нові острівці безпеки (фото)
    На вулицях Києва з’явилися нові острівці безпеки (фото)

    Наразі вже розпочато роботи з влаштування наступного острівця безпеки - на розі вул. Академіка Єфремова та провул. Осіннього у Святошинському районі.

    На черзі, на початку липня, - початок робіт на проспекті Георгія Гонгадзе у Подільському районі.

    Київ дороги транспорт безпека
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