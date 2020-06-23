«Лось» за кермом: у Києві маршрутка їхала по тротуару (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пішоходи висловлювали водію автобуса своє обурення Фото: скріншот відео

Водій маршрутки вирішив не стояти у заторі разом із законослухняними кермувальниками

Сьогодні, 23 червня, вранці на вулиці Шолом-Алейхема у Деснянському районі Києва (масив Лісовий) маршрутний автобус із пасажирами їхав по тротуару.

При цьому пішоходи були змушені тікати на газони, щоб не потрапити під колеси автобуса.

На сторінці «Київ оперативний» у Facebook з’явилося відео цього порушення.

«Пішоходи мусять сходити з тротуару, бо жлобські звички водія маршрутки не дають йому можливості стояти у заторі, як всі нормальні люди», - йдеться у дописі з відео.

На відео також чітко видно номерний знак автобуса AA3030AA.

Як повідомлялося, скандально відомий колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан запаркував свій автомобіль Tesla прямо посеред дороги у центрі Києва.