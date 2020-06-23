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    «Лось» за кермом: у Києві маршрутка їхала по тротуару (відео)

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    Пішоходи висловлювали водію автобуса своє обурення - «Лось» за кермом: у Києві маршрутка їхала по тротуару (відео)
    Пішоходи висловлювали водію автобуса своє обурення
    Фото: скріншот відео

    Водій маршрутки вирішив не стояти у заторі разом із законослухняними кермувальниками

    Сьогодні, 23 червня, вранці на вулиці Шолом-Алейхема у Деснянському районі Києва (масив Лісовий) маршрутний автобус із пасажирами їхав по тротуару.

    При цьому пішоходи були змушені тікати на газони, щоб не потрапити під колеси автобуса.

    На сторінці «Київ оперативний» у Facebook з’явилося відео цього порушення.

    «Пішоходи мусять сходити з тротуару, бо жлобські звички водія маршрутки не дають йому можливості стояти у заторі, як всі нормальні люди», - йдеться у дописі з відео.

    На відео також чітко видно номерний знак автобуса AA3030AA.

    Як повідомлялося, скандально відомий колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан запаркував свій автомобіль Tesla прямо посеред дороги у центрі Києва.

    Київ громадський транспорт дороги водій автомобіль
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