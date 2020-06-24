У Києві побудують десять багаторівневих транспортних розв’язок (перелік)



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Багаторівневі розв'язки з'являться на периферії столиці

Розробники Генплану відмовились від будівництва багаторівневих транспортних розв’язок у центральній частині міста

У проєкті Генерального плану Києва передбачено будівництво багаторівневих транспортних розв’язок здебільшого в периферійній частині міста та на лівому березі, щоб зменшити навантаження від внутрішнього транзитного транспорту на вуличну мережу в центральній та частково в серединній зоні міста. Про це повідомили в комунальній організації «Київгенплан».

Будівництво багаторівневих транспортних розв’язок заплановано:

на Харківській площі,

на перетині вулиці Бориспільської з Харківською трасою,

на проспекті Романа Шухевича,

вулицях Братиславській та Оноре де Бальзака,

на Дарницькій площі,

на вул. Привокзальній,

поблизу станції метро «Чернігівська»,

на проспекті Академіка Палладіна,

Великій окружній дорозі,

на площі Валерія Марченка.

«Розробники проєкту Генплану вирішили відмовитись від будівництва транспортних розв’язок у різних рівнях у центральній частині міста. У межах Малої кільцевої дороги (проспект Валерія Лобановського, вулиця Олени Теліги тощо) передбачається звести їх лише на подовженні Залізничного шосе. Виняток становить розв’язка на площі Героїв Великої Вітчизняної війни та передмостова правобережна розв’язка на Подільському мостовому переході», – повідомив начальник комунальної організації «Київгенплан» Сергій Броневицький.

«Водночас у проєкті Генплану Києва акцентовано увагу на розвитку громадського транспорту, зокрема швидкісного позавуличного. Передбачається, що з часом саме громадський транспорт відіграватиме провідну роль у перевезенні пасажирів», – додав Броневицький.

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