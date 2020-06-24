Криклій анонсував запуск на дорогах 40 стаціонарних вагових комплексів



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Міністр інфраструктури Владислав Криклій проінспектував ваговий комплекс на ділянці автошляху «Київ-Чоп» біля Великої кільцевої дороги Києва

Захищати дороги не менш важливо, ніж їх будувати, зазначив міністр

Найближчим часом на дорогах в Україні функціонуватимуть 40 стаціонарних вагових комплексів для забезпечення захисту доріг від руйнування.

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив під час інспекції одного з таких комплексів на ділянці автошляху «Київ-Чоп» біля Великої кільцевої дороги Києва, інформує пресслужба міністерства.

«Захищати дороги не менш важливо, ніж їх будувати. Ми плануємо ефективно виявляти і контролювати факти порушення габаритно-вагових параметрів через виключення людського фактора із безпосереднього процесу зважування. Наша мета - здійснювати цей контроль цілодобово. 5 комплексів габаритно-вагового контролю вже працюють на дорогах навколо Києва в цілодобовому режимі. Аналогічна робота ведеться в Одесі, Умані, Миколаєві, інших містах. Найближчим часом 40 стаціонарних комплексів працюватимуть на дорогах України», - наголосив міністр.

За його словами, на розгляд уряду також будуть внесені зміни, що передбачають залучення до роботи інспекторів «Укртрансбезпеки» представників місцевих органів влади.

До слова, президент Володимир Зеленський підключився до Viber-чату далекобійників «Ваговий контроль» і назвав учасників групи засранцями.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів надав додаткові повноваження Міністерству внутрішніх справ для того, щоб контролювати дотримання вагових норм вантажівок. Це має запобігти руйнуванню доріг через перевантаження.

Нагадаємо, 1 червня в Україні країні почала роботу система автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). На першому етапі запрацюють камери в Києві та Київській області — їх встановлено вже 50.

«Главком» розповідав, як здійснюватиметься контроль дорожнього руху і що очікує на порушників.