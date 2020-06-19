На яких пляжах Києва дозволено купатися (список)



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На 20 пляжах можливий відпочинок без купання

Столичне комунальне підприємство «Плесо» підготувало до відкриття 12 пляжів, де наразі можливий комфортний і безпечний відпочинок із купанням.

Це, зокрема, пляжі:

«Чорторий» «Передмістна Слобідка» «Троєщина» «Пуща-Водиця» «Галерний» «Венеція» «Веселка» «Дитячий» «Центральний» «Золотий» «Молодіжний» «Райдуга»

Ці пляжі пройшли всі необхідні перевірки та цілком безпечні для відпочинку і купання.

Також для киян і гостей столиці підготовлено 18 місць біля водойм, де можливий відпочинок без купання, а саме:

зона відпочинку «Біла»

зона відпочинку «Верхня»

зона відпочинку «Наталка»

зона відпочинку «Редьчина»

зона відпочинку «Міська»

зона відпочинку «Березняки»

зона відпочинку «Довбичка»

зона відпочинку «Лісова»

зона відпочинку «Русанівська коса»

зона відпочинку «Русанівський канал»

зона відпочинку «Алмазна»

зона відпочинку «Осокорки»

зона відпочинку «Сонячна»

зона відпочинку «Совська балка»

зона відпочинку «Святошин»

зона відпочинку «Голуба»

зона відпочинку «Синєозерна»

зона відпочинку «Горбачиха»

Також підготовлено пляжі «Тельбін» і «Вербне», проте поки що там купатись не рекомендують.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції, що київські пляжі вже відкрили для купання після висновків Держпродспоживслужби.