На яких пляжах Києва дозволено купатися (список)
На 20 пляжах можливий відпочинок без купання
Столичне комунальне підприємство «Плесо» підготувало до відкриття 12 пляжів, де наразі можливий комфортний і безпечний відпочинок із купанням.
Це, зокрема, пляжі:
- «Чорторий»
- «Передмістна Слобідка»
- «Троєщина»
- «Пуща-Водиця»
- «Галерний»
- «Венеція»
- «Веселка»
- «Дитячий»
- «Центральний»
- «Золотий»
- «Молодіжний»
- «Райдуга»
Ці пляжі пройшли всі необхідні перевірки та цілком безпечні для відпочинку і купання.
Також для киян і гостей столиці підготовлено 18 місць біля водойм, де можливий відпочинок без купання, а саме:
- зона відпочинку «Біла»
- зона відпочинку «Верхня»
- зона відпочинку «Наталка»
- зона відпочинку «Редьчина»
- зона відпочинку «Міська»
- зона відпочинку «Березняки»
- зона відпочинку «Довбичка»
- зона відпочинку «Лісова»
- зона відпочинку «Русанівська коса»
- зона відпочинку «Русанівський канал»
- зона відпочинку «Алмазна»
- зона відпочинку «Осокорки»
- зона відпочинку «Сонячна»
- зона відпочинку «Совська балка»
- зона відпочинку «Святошин»
- зона відпочинку «Голуба»
- зона відпочинку «Синєозерна»
- зона відпочинку «Горбачиха»
Також підготовлено пляжі «Тельбін» і «Вербне», проте поки що там купатись не рекомендують.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції, що київські пляжі вже відкрили для купання після висновків Держпродспоживслужби.