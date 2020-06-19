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    На яких пляжах Києва дозволено купатися (список)

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    На яких пляжах Києва дозволено купатися (список)

    На 20 пляжах можливий відпочинок без купання

    Столичне комунальне підприємство «Плесо» підготувало до відкриття 12 пляжів, де наразі можливий комфортний і безпечний відпочинок із купанням.

    Це, зокрема, пляжі:

    1. «Чорторий»
    2. «Передмістна Слобідка»
    3. «Троєщина»
    4. «Пуща-Водиця»
    5. «Галерний»
    6. «Венеція»
    7. «Веселка»
    8. «Дитячий»
    9. «Центральний»
    10. «Золотий»
    11. «Молодіжний»
    12. «Райдуга»

    Ці пляжі пройшли всі необхідні перевірки та цілком безпечні для відпочинку і купання.

    Також для киян і гостей столиці підготовлено 18 місць біля водойм, де можливий відпочинок без купання, а саме:

    • зона відпочинку «Біла»
    • зона відпочинку «Верхня»
    • зона відпочинку «Наталка»
    • зона відпочинку «Редьчина»
    • зона відпочинку «Міська»
    • зона відпочинку «Березняки»
    • зона відпочинку «Довбичка»
    • зона відпочинку «Лісова»
    • зона відпочинку «Русанівська коса»
    • зона відпочинку «Русанівський канал»
    • зона відпочинку «Алмазна»
    • зона відпочинку «Осокорки»
    • зона відпочинку «Сонячна»
    • зона відпочинку «Совська балка»
    • зона відпочинку «Святошин»
    • зона відпочинку «Голуба»
    • зона відпочинку «Синєозерна»
    • зона відпочинку «Горбачиха»

    Також підготовлено пляжі «Тельбін» і «Вербне», проте поки що там купатись не рекомендують.   

    Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції, що київські пляжі вже відкрили для купання після висновків Держпродспоживслужби. 

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