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    Епідемія в Києві: Кличко розповів про ситуацію станом на 19 червня (відео)

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    Столичний голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінги - Епідемія в Києві: Кличко розповів про ситуацію станом на 19 червня (відео)
    Столичний голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінги

    Серед освітян виявлені нові випадки захворювання на коронавірус

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).

    Зокрема, Кличко поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
    • скільки хворих на коронавірус та пневмонію перебувають у столичних лікарнях;
    • про нові випадки захворювання на коронавірус серед освітян;
    • скільки міських пляжів готові до безпечної роботи;
    • який контроль за дотриманням норм безпеки в громадському транспорті та на продовольчих ринках;
    • скількох порушників правил паркування оштрафували за час карантину.

    Як повідомлялося, станом на ранок 19 червня, у Києві підтверджено 4176 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 92 особи.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      34984
    • Хворіють
      17966
    • Одужали
      16033
    • Померли
      985

    Нагадаємо, столична влада посилила контроль за дотриманням карантинних вимог і правил безпеки у Києві.

    Поліцейські, які заступають на чергування на станціях столичного метро, у межах компетенції здійснюють контроль за дотриманням пасажирами карантинних обмежень.

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