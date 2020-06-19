Епідемія в Києві: Кличко розповів про ситуацію станом на 19 червня (відео)



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Столичний голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінги

Серед освітян виявлені нові випадки захворювання на коронавірус

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).

Зокрема, Кличко поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;

скільки хворих на коронавірус та пневмонію перебувають у столичних лікарнях;

про нові випадки захворювання на коронавірус серед освітян;

скільки міських пляжів готові до безпечної роботи;

який контроль за дотриманням норм безпеки в громадському транспорті та на продовольчих ринках;

скількох порушників правил паркування оштрафували за час карантину.

Як повідомлялося, станом на ранок 19 червня, у Києві підтверджено 4176 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 92 особи.

Коронавірус в Україні

Всього 34984

Хворіють 17966

Одужали 16033

Померли 985

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Нагадаємо, столична влада посилила контроль за дотриманням карантинних вимог і правил безпеки у Києві.

Поліцейські, які заступають на чергування на станціях столичного метро, у межах компетенції здійснюють контроль за дотриманням пасажирами карантинних обмежень.

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