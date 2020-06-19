Новий тест на свідомість для киян під час карантину: пляжі відкрилися для купання (фото, відео)



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Оновлений пляж «Троєщина» Фото: КМДА

Паспорти готовності отримали 12 київських пляжів

Київські пляжі вже відкрили для купання після висновків Держпродспоживслужби. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Міські пляжі відкрили для купання. Цього року паспорти готовності отримали 12 пляжів та 20 зон відпочинку без купання. Які саме - можна ознайомитися на сайті комунального підприємства «Плесо». Держпродспоживслужба провела лабораторні дослідження води. Перевірили і якість питної води в фонтанчиках на пляжах», - сказав мер.

Він нагадав, що за останніх кілька років місто оновило 6 міських пляжів. Щоб відпочинок у Києві був на належному рівні.

Київські пляжі стають і більш доступними для людей з інвалідністю. Вже на восьми з них розміщені спеціальні крісла-амфібії. А персонал знає, як допомагати громадянам з інвалідністю.

На кожному сертифікованому пляжі працюють рятувальні пости.

«Пам’ятаєте, минулого року говорили, що місто завозить пісок з Багам? І багато людей повірили. Це добре, що пісок з Дніпра так виглядає! На пляжах столиці його просіюють за допомогою спеціальних машин, які закупило місто», - зазначив Кличко.

Він зазначив, що цього року зросла кількість київських пляжів, що отримали міжнародну відзнаку «Блакитний прапор». Це значить, що вони відповідають більш як 30-ти критеріям якості і безпеки. Учора такий «Блакитний прапор» підняли на пляжі «Троєщина».

Кличко також показав відео про те, як виглядає оновлений пляж «Троєщина». Крім пляжу «Троєщина» відзнаку «Блакитний прапор» отримали ще 7 міських пляжів.

Мер наголосив, що відкриття пляжів – це черговий тест на свідомість для киян. «Коронавірус нікуди не подівся. І на пляжах теж треба дотримуватись елементарних правил безпеки - соціальна дистанція, санітайзери», - сказав Кличко.