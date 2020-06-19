Новий тест на свідомість для киян під час карантину: пляжі відкрилися для купання (фото, відео)
Паспорти готовності отримали 12 київських пляжів
Київські пляжі вже відкрили для купання після висновків Держпродспоживслужби. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.
«Міські пляжі відкрили для купання. Цього року паспорти готовності отримали 12 пляжів та 20 зон відпочинку без купання. Які саме - можна ознайомитися на сайті комунального підприємства «Плесо». Держпродспоживслужба провела лабораторні дослідження води. Перевірили і якість питної води в фонтанчиках на пляжах», - сказав мер.
Він нагадав, що за останніх кілька років місто оновило 6 міських пляжів. Щоб відпочинок у Києві був на належному рівні.
Київські пляжі стають і більш доступними для людей з інвалідністю. Вже на восьми з них розміщені спеціальні крісла-амфібії. А персонал знає, як допомагати громадянам з інвалідністю.
На кожному сертифікованому пляжі працюють рятувальні пости.
«Пам’ятаєте, минулого року говорили, що місто завозить пісок з Багам? І багато людей повірили. Це добре, що пісок з Дніпра так виглядає! На пляжах столиці його просіюють за допомогою спеціальних машин, які закупило місто», - зазначив Кличко.
Він зазначив, що цього року зросла кількість київських пляжів, що отримали міжнародну відзнаку «Блакитний прапор». Це значить, що вони відповідають більш як 30-ти критеріям якості і безпеки. Учора такий «Блакитний прапор» підняли на пляжі «Троєщина».
Кличко також показав відео про те, як виглядає оновлений пляж «Троєщина». Крім пляжу «Троєщина» відзнаку «Блакитний прапор» отримали ще 7 міських пляжів.
Мер наголосив, що відкриття пляжів – це черговий тест на свідомість для киян. «Коронавірус нікуди не подівся. І на пляжах теж треба дотримуватись елементарних правил безпеки - соціальна дистанція, санітайзери», - сказав Кличко.