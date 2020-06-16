Вода у питних фонтанчиках на столичних пляжах пройшла дезінфекцію



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Фахівці відібрали проби води з питних фонтанчиків Фото: Плесо

Пляжі не отримають санітарні паспорти, якщо питна вода буде неякісною

Комунальне підприємство «Плесо» провело дезінфекцію водопровідної мережі столичних муніципальних пляжів.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Фонтанчики з питною водою є обов'язковим елементом пляжної інфраструктури.

Наразі фахівці служби медико-санітарного забезпечення КП «Плесо» відбирають проби води з питних фонтанчиків для виконання лабораторних досліджень з метою профілактики кишкових інфекційних захворювань серед відвідувачів пляжів.

У «Плесо» зазначили, що відповідність якості питної води у фонтанчиках санітарним вимогам є однією з умов отримання пляжами санітарних паспортів, які будуть дійсними протягом купального сезону.

Як відомо, станом на сьогодні столичні пляжі відкриті тільки як прибережні зони відпочинку, купатися на них заборонено. Про це заявив під час онлайн-брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

«Купатися на міських пляжах сьогодні заборонено - поки не буде на це дозволу Держпродспоживслужби міста. Хочу звернутися до киян: на пляжах теж необхідно дотримуватися правил безпеки. Людям із груп ризику не рекомендовано відвідувати пляжі. Інші ж мають дотримуватися дистанції, регулярно обробляти руки дезінфікуючими засобами. Місто організовує дезінфекцію муніципальних пляжів двічі на день», - повідомив Кличко.

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