На Київщині патрульні затримали «копійку», набиту незаконно вирубаними ялинками (фото)



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Чоловік перевозив в автомобілі ялинки без чіпів і документів Фото: Патрульна поліція Київської області

Правоохоронці доставили водія автівки до відділу поліції

Білоцерківські патрульні виявили легковий автомобіль, водій якого перевозив ялинки без документів.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Так, 29 грудня близько 16-ї години на Олександрійському бульварі у Білій Церкві екіпаж інспекторів зупинив водія ВАЗ 2101, у якого державний номерний знак був закритий сторонніми предметами - ялинками.

Під час спілкування з керманичем легковика патрульні з'ясували, що жодне з дерев не має відповідного чіпу та відсутні будь-які документи на них.

Охоронці порядку доставили чоловіка до відділу поліції та передали слідчому для подальшого встановлення всіх обставин події.

Як повідомлялося, напередодні новорічних свят поліція Київщини нагадала громадянам, що незаконна порубка дерев тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.

На території Київської області тривають профілактичні заходи під умовною назвою «Ялинка». Правоохоронці здійснюють патрулювання місць зростання зелених насаджень з метою запобігти їх пошкодженню, а також перевіряють продавців хвойних дерев на дотримання законодавства.

До 31 грудня у Києві функціонуватимуть 97 законно розміщених сезонних ярмарків із продажу натуральних хвойних дерев і новорічних прикрас.