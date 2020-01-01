Столична новорічна ялинка потрапила в один з рейтингів найкращих у Європі



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Фото: europeanbestdestinations.com

До п’ятірки найкращих увійшли також різдвяні дерева у німецькому Кельні, французькому Страсбурзі, столиці Чеської Республіки — Празі та у литовській столиці Вільнюсі

Столична ялинка увійшла у п’ятірку найкрасивіших ялинок Європи. Відповідний рейтинг опублікував туристичний портал European Best Destinations.

«Цьогоріч головна ялинка країни заввишки понад 20 метрів. Її прикрашають близько тисячі найрізноманітніших ялинкових прикрас, які мерехтят у світлі ілюмінації — цього року її замовили спеціально під кольори куполів Софії Київської, та 4 кілометри різнокольорових гірлянд. «Охороняють» ялинку великі фігури лускунчиків і герої улюбленого дорослими і дітлахами мультсеріалу про козаків», — вказано також у повідомленні КМДА.

Варто також зазначити, що до п’ятірки найкращих увійшли також різдвяні дерева у німецькому Кельні, французькому Страсбурзі, столиці Чеської Республіки — Празі та у литовській столиці Вільнюсі.

Додамо, що у столиці на Софійській площі понад 100 тисяч людей зустріли Новий рік. Головну ялинку країни прикрасили 750 іграшками у вигляді цукерок та 4 кілометрами гірлянд. Її відкрили 19 грудня.

Нагадаємо, новорічна ніч пройшла без особливих порушень публічної безпеки українцями. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ. На нічну зміну заступили 2040 силовиків. Вони забезпечували публічну безпеку і правопорядок на вулицях, центральних площах наших міст, патрулювали автодороги України. Пропрацювали 2716 викликів, з них 335 - про порушення тиші. Нічна зміна пройшла без особливих порушень громадської безпеки.