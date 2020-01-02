У Києві запрацювали пункти прийому ялинок (адреси, карта)



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Ялинки будуть подрібнені на тріску

У столиці відкрилися 15 пунктів збору новорічних дерев

Сьогодні, 2 січня ,в усіх районах Києва відкрилися пункти збору новорічних дерев. Свої ялинки, сосни, смереки мешканці Києва зможуть принести до 15 пунктів збору.

Про це повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації Андрій Мальований.

«Зібрані дерева перероблять на тріску на спеціальному механізмі і навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин», – зазначив він.

На території виробничих баз районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень та лісопаркових господарств вже підготовлені спеціальні майданчики для збору новорічних ялинок.

Презентація роботи пункту прийому переробки ялинок відбудеться 10 січня.

Адреси пунктів прийому, контакти та години роботи

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Минулого року комунальне об’єднання «Київзеленбуд» прийняло на утилізацію понад 5 тисяч ялинок.