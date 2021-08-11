На ярмарках у Києві з’явились пункти першої допомоги

На ярмаркових заходах у Києві стало ще безпечніше

Цього тижня в Києві з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зазначається, що відтепер на ярмаркових заходах у Києві стало ще безпечніше – з’явилася аптечка домедичної допомоги з препаратами першої необхідності. У разі потреби надання першої медичної допомоги слід звернутися до адміністратора ярмарку.

Ярмарки відбудуться:

11 серпня (середа) в:

Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);

Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

Подільському районі – просп. Правди, 5-11;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

12 серпня (четвер) в:

Голосіївському районі – вул. Ломоносова (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

Дніпровському районі – бульв. Перова, 8-10;

Печерському районі – вул. Генерала Алмазова,6-8;

Подільському районі – вул. Юрківська, 25;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

13 серпня (п’ятниця) в:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116;

Деснянському районі – вул. вул. Шолом-Алейхема (в межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);

Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;

Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

Подільському – вул. Івана Виговського, 10-12, вул. Полкова, 72;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Мартиросяна);

Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65А та вул. Богдана Хмельницького, 94;

15 серпня (неділя) в:

Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Печерському районі - вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоана Павла II та Чигоріна);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Нагадаємо, що реалізація швидкопсувних продуктів тваринного походження на час значного підвищення температури повітря на ярмарках заборонена. Обмеження стосуються продажу м’ясних, рибних, молочних продуктів, ковбасних та кондитерських виробів з крему.