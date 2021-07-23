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    Із продажу в центрі Києва вилучили підроблений алкоголь (фото)

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    Проводяться оперативно-слідчі дії&nbsp;із вилученням алкоголю сумнівної якості - Із продажу в центрі Києва вилучили підроблений алкоголь (фото)
    Проводяться оперативно-слідчі дії із вилученням алкоголю сумнівної якості
    Фото: Шевченківська РДА

    Фальсифікована продукція реалізовувалась в одній із мереж роздрібної торгівлі

    23 липня співробітники правоохоронних органів спільно з фахівцями Шевченківської райдержадміністрації в Києві під час рейду по об’єктах торгівлі виявили фальсифіковану алкогольну продукцію, яка реалізовувалась в одній із мереж роздрібної торгівлі у центрі столиці. Про це повідомляє пресслужба Шевченківської РДА.

    Наразі проводяться оперативно-слідчі дії із вилученням алкоголю сумнівної якості, також встановлюється масштаб збитків для бюджету через дії зловмисників та встановлюють усіх причетних до продажу контрафакту.

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    Із продажу в центрі Києва вилучили підроблений алкоголь (фото)
    Із продажу в центрі Києва вилучили підроблений алкоголь (фото)
    Із продажу в центрі Києва вилучили підроблений алкоголь (фото)
    Із продажу в центрі Києва вилучили підроблений алкоголь (фото)

    За фактом скоєння злочину передбачається відкриття кримінального провадження за ст. 199 «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» і ст.204 «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї» Кримінального кодексу України.

    Як повідомлялося, нещодавно на Київщині правоохоронці викрили угруповання виробників контрафактного алкоголю. Незаконний бізнес організував 38-річний мешканець міста Біла Церква. У спільники взяв шестеро осіб віком від 35 до 49 років. Чоловіки виготовляли товар в антисанітарних умовах із сировини невідомого походження. Підробку збували підпільно через інтернет-сайт та в магазинах як продукцію відомих брендів. Замовлення доправляли клієнтам поштою, а також на власних автомобілях.

    За добу фігуранти виготовляли до 500 літрів підробки, а щомісяця збували фальсифікату на 5 млн грн.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал торгівля бізнес алкоголь
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    Із продажу в центрі Києва вилучили підроблений алкоголь (фото)