Продавчиня облила вуличних музикантів водою, щоб зайняти їхнє місце

Продавчиня не поділила місце з вуличними музикантами

У центрі Івано-Франківська заявниця самотужки намагалася позбутися вуличних музикантів

На Прикарпатті трапилася скандальна історія між продавчинею та вуличними музикантами. Жінка, що займається торгівлею на вулиці Незалежності, не поділила місце із вуличними музикантами та звернулась до муніципальної інспекції. Про це йдеться на сторінці управління.

З’ясувалося, що продавчиня облила водою музикантів. Заявниця самотужки намагалася позбутися музикантів таким чином. Коли словесна перепалка не дала результатів, вона облила їх водою.

У ході конфлікту розповіла, що має всі дозвільні документи, а музиканти займають їх місце. Але пред'явити дозвіл не змогла, а місце, яке погоджено з департаментом архітектури виявилося з іншої сторони вулиці.

Уся ця історія завершилася протоколом від працівників поліції за порушення громадського порядку та за торгівлю у невстановленому місці.

Нагадаємо, що днями на центральному ринку Запоріжжя продавчиня на одній з торгових точок вирішила «приправити» огірки слиною.

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