У Польщі під час пожежі загинула українка
Більшість українців, які перебували у приміщенні під час пожежі, встигли вибігти на вулицю
У Польщі в будинку, в якому проживали працівники з України, сталася пожежа. В результаті інциденту загинула одна українка.
Про це повідомляє Polsat News.
Згідно з повідомленням, у населеному пункті Гурашка Отвоцького повіту, що неподалік Варшави, понад 20 працівників з України проживали у технічному приміщенні, тимчасово переробленому під житлові кімнати. Йдеться про будинок без вікон, утеплений мінеральною ватою, в якому раніше була теплиця.
Більшість українців, які перебували у приміщенні під час пожежі, встигли вибігти на вулицю. Після того, як рятувальники загасили пожежу, в одному з приміщень вони виявили частково обвуглене тіло жінки.
Українці, які проживали в цьому будинку, були працевлаштовані у сфері садівництва.
Місцева поліція під наглядом прокуратури здійснює розслідування цієї справи. Рятувальники наразі не назвали причину виникнення пожежі.