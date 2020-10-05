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    У світі

    У Польщі під час пожежі загинула українка

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    Пожежа сталася у населеному пункті Гурашка Отвоцького повіту, що неподалік Варшави - У Польщі під час пожежі загинула українка
    Пожежа сталася у населеному пункті Гурашка Отвоцького повіту, що неподалік Варшави

    Більшість українців, які перебували у приміщенні під час пожежі, встигли вибігти на вулицю

    У Польщі в будинку, в якому проживали працівники з України, сталася пожежа. В результаті інциденту загинула одна українка.

    Про це повідомляє Polsat News.

    Згідно з повідомленням, у населеному пункті Гурашка Отвоцького повіту, що неподалік Варшави, понад 20 працівників з України проживали у технічному приміщенні, тимчасово переробленому під житлові кімнати. Йдеться про будинок без вікон, утеплений мінеральною ватою, в якому раніше була теплиця.

    Більшість українців, які перебували у приміщенні під час пожежі, встигли вибігти на вулицю. Після того, як рятувальники загасили пожежу, в одному з приміщень вони виявили частково обвуглене тіло жінки.

    Українці, які проживали в цьому будинку, були працевлаштовані у сфері садівництва.

    Місцева поліція під наглядом прокуратури здійснює розслідування цієї справи. Рятувальники наразі не назвали причину виникнення пожежі.

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