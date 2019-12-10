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    На Центральному залізничному вокзалі Києва орудував клофелінщик

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    Чоловіка вдалося затримати невдовзі після скоєння злочину - На Центральному залізничному вокзалі Києва орудував клофелінщик
    Чоловіка вдалося затримати невдовзі після скоєння злочину

    Правоохоронці затримали зловмисника і оголосили йому підозру

    Столичною прокуратурою повідомлено про підозру 36-річному уродженцю Дніпропетровщини, який пограбував чоловіка, підсипавши йому в напій сильнодіючий лікарський засіб. Інцидент трапився на території Центрального залізничного вокзалу.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    «Клофеліщик» обрав своєю жертвою заробітчанина та запропонував випити з приводу начебто народження у нього дитини.

    Підсипавши у напій сильнодіючий лікарський засіб, підозрюваний дочекався, коли потерпілий втратив свідомість, та, користуючись його безпорадним станом, відібрав грошові кошти.

    Чоловіка вдалося затримати невдовзі після скоєння злочину у ході оперативно-розшукових заходів.

    Дії зловмисника кваліфіковано за ч.1 ст. 187(розбій) КК України.

    Наразі до Солом’янського районного суду Києва подано клопотання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Нагадаємо, Голосіївським районним судом столиці до 13 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який вчиняв розбійницькі напади на громадян з використанням сильнодіючого препарату.

    прокуратура Київ суд кримінал пограбування злочин злочинець вокзал
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