На Центральному залізничному вокзалі Києва орудував клофелінщик



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Чоловіка вдалося затримати невдовзі після скоєння злочину

Правоохоронці затримали зловмисника і оголосили йому підозру

Столичною прокуратурою повідомлено про підозру 36-річному уродженцю Дніпропетровщини, який пограбував чоловіка, підсипавши йому в напій сильнодіючий лікарський засіб. Інцидент трапився на території Центрального залізничного вокзалу.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Клофеліщик» обрав своєю жертвою заробітчанина та запропонував випити з приводу начебто народження у нього дитини.

Підсипавши у напій сильнодіючий лікарський засіб, підозрюваний дочекався, коли потерпілий втратив свідомість, та, користуючись його безпорадним станом, відібрав грошові кошти.

Чоловіка вдалося затримати невдовзі після скоєння злочину у ході оперативно-розшукових заходів.

Дії зловмисника кваліфіковано за ч.1 ст. 187(розбій) КК України.

Наразі до Солом’янського районного суду Києва подано клопотання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Голосіївським районним судом столиці до 13 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який вчиняв розбійницькі напади на громадян з використанням сильнодіючого препарату.